قطع الكهرباء يومين عن قرية «الدوية» بمركز بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن قرية "الدوية" بمركز بني سويف على مدار يومي الإثنين والأربعاء 5، 7 أبريل الأسبوع المقبل، اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بمغذي الدوية.وواعتذر القطاع بعن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرارالخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.