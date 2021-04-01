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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تسجيل الطلاب الناجحين بالدفعة الأولى والثانية ببرنامج «MBA» بجامعة سوهاج

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:15 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، بأعضاء مجلس إدارة برنامج الماجيستير المهني MBA، لمناقشة جدول أعمال الجلسة رقم (١٠) لشهر مارس، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ممدوح الرشيدى عميد كلية التجارة، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد رجب منسق برنامج الماجستير المهني، علي أبو الري مدير عام الدراسات العليا، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة البرنامج.

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور أحمد عزيز موعد التقدم لتسجيل الطلاب الناجحين ببرنامج الماجستير المهني، عقب إعلان النتيجة، حيث سيبدأ التسجيل اعتبارًا من ٤ أبريل حتى يوم ١٩ من نفس الشهر، موضحًا أنه سيتم التسجيل للدفعة الأولى من البرنامج للتقديم للفصل الدراسي الثالث، والدفعة الثانية للتقديم بالفصل الدراسي الثاني وذلك لشعبتي المحاسبة والإدارة.

وقال: إن برنامج الماجستير المهني MBA يهدف إلى خدمة الطلاب الملتحقين به وإكسابهم المهارات الإدارية الحديثة، للارتقاء بمستويات الأداء فى كل القطاعات المختلفة فى المؤسسات والهيئات والشركات وفقًا للأسس العملية والبحثية.

وقال الدكتور ممدوح الرشيدى: إن برنامج الماجستير المهنى MBA يضم 4 تخصصات (المحاسبة، التأمين، الاقتصاد)، بالإضافة إلى تخصص إدارة الأعمال، وهو متاح للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من مختلف التخصصات من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات أو من المعاهد العليا المعادلة.

وقال الدكتور أحمد رجب: إنه سيتم الإعلان عن النتيجة في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن ٢٤٤ طالبًا أدوا الامتحانات هذا العام، منهم ١٠٠ طالب بالدفعة الأولى، و١٤٤ طالبًا بالدفعة الثانية.

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