رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

mbc مصر تخوض سباق دراما رمضان بـ5 مسلسلات

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:05 م
قناة mbc مصر
قناة mbc مصر
دعاء عبد المقصود
طباعة
استقرت قناة "mbc مصر" على خريطتها الدرامية لشهر رمضان، وبدأت الترويج لتلك الأعمال من خلال عرض بروموهات، وتخوض الماراثون الرمضانى بوجبة دسمة من 5 مسلسلات متنوعة هي:

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، والراحل يوسف شعبان، تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما تعرض مسلسل "قصر النيل" لدينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

وتقدم القناة لجمهورها مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة: أمينة خليل، محمد ممدوح، صبري فواز، على قاسم، أسماء جلال، ومن تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

ومسلسل "لحم غزال" بطولة النجمة غادة عبدالرازق، عمرو عبدالجليل، شريف سلامة، رحاب الجمل، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، كذلك مسلسل "اللعبة 2" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، وانضمت للجزء الثاني رانيا يوسف، تأليف فادي أبوالسعود، أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.

أما بالنسبة للبرامج فتقدم "mbc مصر" أشهر برامج المقالب والذي يحظي بأعلى نسبة مشاهدة في رمضان، وهو برنامج رامز جلال، والذي يحمل اسم "رامز عقله طار" هذا العام، كما يعرض برنامج "بـ30 وش" لنجم الأغنية الشعبية سعد الصغير.

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

الأكثر قراءة

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة في أحداث «سلة الأهلي والزمالك»

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين