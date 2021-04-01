mbc مصر تخوض سباق دراما رمضان بـ5 مسلسلات

استقرت قناة "mbc مصر" على خريطتها الدرامية لشهر رمضان، وبدأت الترويج لتلك الأعمال من خلال عرض بروموهات، وتخوض الماراثون الرمضانى بوجبة دسمة من 5 مسلسلات متنوعة هي:مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، والراحل يوسف شعبان، تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.كما تعرض مسلسل "قصر النيل" لدينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك.وتقدم القناة لجمهورها مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة: أمينة خليل، محمد ممدوح، صبري فواز، على قاسم، أسماء جلال، ومن تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.ومسلسل "لحم غزال" بطولة النجمة غادة عبدالرازق، عمرو عبدالجليل، شريف سلامة، رحاب الجمل، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، كذلك مسلسل "اللعبة 2" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، وانضمت للجزء الثاني رانيا يوسف، تأليف فادي أبوالسعود، أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.أما بالنسبة للبرامج فتقدم "mbc مصر" أشهر برامج المقالب والذي يحظي بأعلى نسبة مشاهدة في رمضان، وهو برنامج رامز جلال، والذي يحمل اسم "رامز عقله طار" هذا العام، كما يعرض برنامج "بـ30 وش" لنجم الأغنية الشعبية سعد الصغير.