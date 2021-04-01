محافظ الشرقية يعتمد مخطط مدينتى صان القبلية ومنشأة أبوعمر

أوضحت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام أنه تم البدء في اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن، بداية من صدور قانون البناء الموحد عام 2008 حيث بدأت بمركز الزقازيق عام 2009، واليوم تنتهي بمدينتي صان القبلية ومنشأة أبوعمر، مشيرة إلى أنه تم ترسيم الحدود للمدينتين وفصلهما عن مركز الحسينية بعد أن كانتا تتبعان له سابقًا.وأضافت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن اعتماد المخطط الاستراتيجي يتيح للمواطن سهولة استخراج تراخيص البناء في ظل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، لافتة إلى أن النسيج العمراني في المدينة يختلف عن القرية من حيث تحديد المناطق السكنية والصناعية وشبكات الطرق، بالإضافة إلى تحديد المشروعات ذات الأولوية في القطاعين الاستثماري والخدمي إلى جانب مشروعات البنية الأساسية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.