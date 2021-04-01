النيلى يشهد ختام الأسبوع الأول لبرنامج تنمية مهارات اللغة الإنجليزية

شهد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، فعاليات ختام الأسبوع الأول للبرنامج التدريبى "تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لغير المتخصصين"، والمنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية، وذلك فى إطار الحرص على تنمية وصقل مهارات الغير متخصصين باللغة الإنجليزية للعاملين بإدارة الخارجة التعليمية.وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحرصه على دعم قطاع التعليم بالمحافظة، وللتنمية المهنية للمعلمين.وأوضح «النيلى» أن البرنامج يستهدف الغير المتخصصين باللغة الإنجليزية، وتم تنفيذ الأسبوع الأول للعاملين بديوان المديرية، وجرى تنفيذ البرنامج هذا الأسبوع بإدارة الخارجة التعليمية.ووجه «النيلى» خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل ومدى الاستفادة التى شهدها المتدربون طوال فترة التدريب، حيث تم منح جميع المتدربين شهادات اجتياز التدريب.