السجن من 5 إلى 15 سنة للمتهمين بقتل شخص وإصابة آخر بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 15 سنة، كما عاقبت المحكمة فنيًا وعاطلًا بالسجن لمدة 5 سنوات بعد اتهامهم بقتل ع.م.ع، والشروع في قتل ال.ك.ع، بسبب خلافات الجيرة بينهم.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي، والمستشار عبدالعاطى مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان.ترجع احداث القضية رقم 35957 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم يفيد بمشاجرة بشارع محمد نجيب ووفاة شخص وإصابة آخر بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول حدوث مشاجرة وقيام كل من المتهمين م.ع.خ، عامل، وه.ه.ص، فني تركيبات، وع.ع.خ، عاطل، وم.أ.ع، سائق، وبحوزتهما أسلحة بيضاء وتعدي المتهم الأول علي المجني عليه ع.م.ع، بسلاح أبيض خنجر بطعنات في الصدر وسقط غارقا في دمائه واشترك معه باقي المتهمين وشرعوا في قتل المجني عليه ال.ك.ع، وذلك بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما.وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم الأسلحة البيضاء وبعرضهما علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.