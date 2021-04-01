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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لقاء ثقافي ديني «أونلاين» حول رعاية اليتيم في الشرقية

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:26 م
الدكتور محمود عبدالعظيم
الدكتور محمود عبدالعظيم
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني عن رعاية اليتيم وحقه على المجتمع، بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيسبوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وقدم الشيخ أحمد عبدالقادر على مدير عام الدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوى بالشرقية، الندوة والتي تحدث فيها عن أهمية رعاية الأيتام وإحاطتهم بالمودة والرحمة التي فقدوها، وكيف أقر لهم الدين الإسلامي من الحقوق ما يكفل لهم حياة كريمة ومستقرة، تعود على المجتمع بالأمن والاستقرار وتساهم في بناء مجتمع سليم خالٍ من الحقد والكراهية، وتسوده روح المحبة والمودة.

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