إيطاليا تحظر وصول سفن الرحلات إلى فينسيا

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، عن حظر وصول سفن الرحلات البحرية نهائيًا إلى المنطقة المحيطة بوسط مدينة البندقية "فينسيا"، وخصصت 2.2 مليون يورو لبناء نقاط إرساء خارج بحيرة فينسيا.وأشاد وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بهذا الحظر، ووصفه بأنه "قرار عادل ننتظره منذ سنوات".وأشار «فرانشيسكيني» إلى أن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو".وأضاف أنه سيتم الآن البحث عن مقترحات لبناء أرصفة لسفن الركاب الكبيرة وسفن الحاويات للرسو خارج المياه المحمية للبحيرة، بعيدًا عن المواقع التاريخية بالمدينة.يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان إيطاليا حظرًا مؤقتًا على الطرادات العملاقة من الالتحام أو الإبحار بالقرب من المركز التاريخي لمدينة البندقية؛ مما أدى إلى تحويل سفن الركاب الكبيرة إلى ميناء مارغيرا الصناعي، على بعد حوالي 10 كيلومترات في البر الرئيسي.