إزالة 130 تعديًا بالموجة 17 فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، سير العمل في حملات الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم اليوم إزالة 12 حالة تعد بدائرة مركز ومدينة الواسطى ليصل إجمالي حالات التعد التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 130 حالةوأشار إبراهيم إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الماضي وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.