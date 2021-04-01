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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

38 سفينة استقبلتها موانئ المنطقة خلال يومين

38 سفينة استقبلتها موانئ المنطقة خلال يومين

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:42 م
سفينة استقبلتها موانئ
سفينة استقبلتها موانئ
بورسعيد:شيماء رشاد
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أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن الحركة الملاحية بالموانئ التابعة للمنطقة، حيث سجلا مينائي شرق وغرب بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال اليومين الماضيين، فقد شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات وخروج 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر وصول سفينة حاويات.

وقد سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة.

كما غادرت السفينة EX OTTER أول أمس ميناء العريش والتي تم شحنها أسمنت سايلون من أسمنت العريش، بحمولة 3000 طن سايلون، حيث يبلغ طولها 78،2 متر وعرض 12،5 متر ويصل غاطس السفينة بعد الشحن 6،60 متر، وهي السفينة رقم 19 يستقبلها الميناء بعد إعادة تشغيله متجهة إلى قبرص، وتستعد الميناء لاستقبال سفن لشحن حمولات من الملح والمواد السيناوية الأخرى خلال هذه الأيام.

على جانب آخر شهدت ميناء العين السخنة خلال اليومين الماضيين استقبال عدد 3 سفن حاويات بحمولة 77200 طن بحاويات 3850 وعدد 3 سفن صب سائل بحمولة 129570 طن.

أما ميناء الأدبية فقد استقبل 5 سفن ومغادرة 2 سفينة وبلغت حمولات البضائع الصادرة 22401 ألف طن والواردة 26460 ألف طن.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

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