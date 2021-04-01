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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان على قناة النهار

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:58 م
قناة النهار
قناة النهار
دعاء عبد المقصود
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استقرت قناة النهار علي خريطتها النهائية لدراما رمضان المقبل، بعرض 5 مسلسلات لجمهورها على رأسها مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، وفرح الزاهد، إخراج رءوف عبدالعزيز.

وتقدم القناة أولى بطولات الفنانة روجينا المطلقة من خلال"بنت السلطان"، ويشاركها بطولته باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتعرض مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتُعرض أيضًا "كله بالحب"، بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، ريم البارودي، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

وتقدم لجمهور شاشتها مسلسل "ولاد ناس" بطولة أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، خالد عز، وفاء صادق، وتأليف وإخراج هاني كمال.

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