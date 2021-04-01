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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صيانة وفرش 11 مسجدا بـ18.7 مليون جنيه بالوادي الجديد استعدادا لرمضان

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:38 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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أكد المهندس ناصر حنفي، مدير بالإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فرش وصيانة وإحلال 11 مسجدا بالمحافظة وجاري الانتهاء من بعض المساجد الأخرى قبل حلول شهر رمضان المبارك، تحت رعاية المحافظ اللواء محمد الزملوط، والدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف.

وأضاف حنفي، أنه تم صيانة وفرش مسجد الصالحين بمركز الخارجة، والرحمن والزراعيين والدرديري والإيمان والسيدة زينب بمركز الداخلة، ومسجد تنيدة الكبير بمركز بلاط، ومسجد الروضة والراشدين والمبارك والسيدة نفيسة بمركز الفرافرة، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون 750 ألف جنيه.

وأوضح حنفي، أنه سيتم افتتاح المجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة الجمعة 8 أبريل الجاري وقبل حلول شهر رمضان، بعد تسليم المرحلة الأولى منه.

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