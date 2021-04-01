صيانة وفرش 11 مسجدا بـ18.7 مليون جنيه بالوادي الجديد استعدادا لرمضان

أكد المهندس ناصر حنفي، مدير بالإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فرش وصيانة وإحلال 11 مسجدا بالمحافظة وجاري الانتهاء من بعض المساجد الأخرى قبل حلول شهر رمضان المبارك، تحت رعاية المحافظ اللواء محمد الزملوط، والدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف.وأضاف حنفي، أنه تم صيانة وفرش مسجد الصالحين بمركز الخارجة، والرحمن والزراعيين والدرديري والإيمان والسيدة زينب بمركز الداخلة، ومسجد تنيدة الكبير بمركز بلاط، ومسجد الروضة والراشدين والمبارك والسيدة نفيسة بمركز الفرافرة، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون 750 ألف جنيه.وأوضح حنفي، أنه سيتم افتتاح المجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة الجمعة 8 أبريل الجاري وقبل حلول شهر رمضان، بعد تسليم المرحلة الأولى منه.