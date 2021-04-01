فايزر وبيونتيك تؤكدان فعالية لقاحهما ضد السلالة الجنوب إفريقية

أعلنت شركتا (فايزر) الأمريكية و(بيونتيك) الألمانية فعالية لقاحهما ضد السلالة الجنوب الإفريقية من فيروس كورونا.وقالت الشركتان- وفق ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكتروني- إن تجربة في جنوب إفريقيا، حيث تنتشر سلالة بي.1.351، وجدت أن لقاحهما فعالًا بنسبة 100 في المئة في الوقاية من الحالات الشديدة من المرض.وأكدت (فايزر) و(بيونتيك) أن لقاحهما فعال للغاية في الحماية من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 حتى 6 أشهر بعد الجرعة الثانية.وذكرت الصحيفة الأمريكية أن نتائج الشركتين الصادرة اليوم الخميس هي نتاج متابعة مستمرة لحالة المتطوعين في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.وأضافت الشركتان أنها لم ترصد أي مخاوف جدية تتعلق بسلامة لقاحهما ضد كورونا حتى الآن.ونقلت وول ستريت جورنال عن أوجور شاهين رئيس بيونتيك التنفيذي، قوله "إنها خطوة مهمة لتأكيد الفعالية القوية وبيانات السلامة الجيدة التي رأيناها حتى الآن، لا سيما في متابعة طويلة الأجل".وقال ألبرت بورلا رئيس فايزر التنفيذي إن نتائج الدراسات التحليلية الإضافية توفر "والفعالية العالية للقاح التي لوحظت خلال ما يصل إلى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية وضد سلالة جنوب إفريقيا توفر مزيدًا من الثقة في فعالية لقاحنا بشكل عام".