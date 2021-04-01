محافظ مطروح يبحث سبل توفير المنح الدراسية بالجامعات لأبناء المحافظة

إلتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع رؤساء عدد من الجهات التعليمية والشركات، لبحث سبل التعاون والتنسيق المستمر فى جهود المشاركة المجتمعية لخدمة أهالى مطروح خاصة توفير مزيد من المنح الدراسية بالجامعات لأبناء المحافظة خلال العام الدراسى المقبل بكليات القمة والتخصصات العلمية المطلوبة لحاجة سوق العمل خاصة بالمجالات التكنولوجية.وأكدت تلك الجهات التعليمية والشركات إستعدادها التام لتوفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء مطروح مع مشاركتها المجتمعية فى خدمة المجتمع المحلى وتوفير مزيد من الكوادر للمشاركة فى نهضة وتنمية المحافظة.جاء ذلك خلال المشاركة فى مؤتمر دور التحول الرقمى الذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.يذكر أن محافظة مطروح نجحت فى العام الدراسى الماضى فى توفير 128 منحة دراسية لأبناء مطروح بعدد من كليات القمة بالجامعات الخاصة والجهات التعليمية، ومنها 50 منحة دراسية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.