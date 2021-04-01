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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: حريصون على الاستثمار في التعليم

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:01 م
عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد
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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص الإمارات على الاستثمار في تعليم أبنائها وتميز مؤسسات التعليم العالي الوطنية والارتقاء بجودة مخرجاتها وفق أعلى المعايير العالمية، وأن تكون مركز جذب للطلبة من مختلف أنحاء العالم بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية الإمارتية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، واستعرض الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة، إلى جانب إطار العمل المقترح لحوكمة قطاع التعليم العالي الحكومي.

وأكد آل نهيان أهمية استمرار مؤسسات التعليم العالي ببلاده في تجديد وتطوير برامجها التعليمية لتعزيز جودة مخرجاتها وتبني الأدوات التعليمية المبتكرة وبناء الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة عالميًا واستقطاب الكفاءات العلمية والباحثين المتميزين لمواكبة التطورات والمتغيرات العلمية والتقنية في العالم.

وأشار إلى أن مؤسسات التعليم العالي تخرج منها على مدار عقود قيادات وطنية ساهمت في مسيرة البناء والتنمية، لافتًا إلى أن جامعات الإمارات باتت تنافس أعرق الجامعات العالمية، وتحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة بما يعكس النتائج الملموسة لرؤية ودعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي.

واستعرض المجلس محاور الإطار الذي يتطرق إلى الحوكمة المؤسسية والإدارة المالية والموارد البشرية والشئون الأكاديمية وإدارة الأداء في مؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى جانب المقترحات التشريعية والتنظيمية لتفعيل الإطار خلال الفترة القادمة وآليات العمل التفصيلية.

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