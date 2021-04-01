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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:35 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم الخميس مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والدكتور أحمد أنيس استشارى جهاز التعمير،  محمد جمال بجهاز التعمير ومحمد عطية ممثل الجهة الاستشارية لجهاز التعمير، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ورؤساء شركات المرافق ومديرى المديريات.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي بمخطط تطوير ٢٨ قرية بكفر سعد المدرجين بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى أطلقه رئيس الجمهورية بمبادرة "حياة كريمة".

كما تم استعراض شامل للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمقترحة بكافة القطاعات ورصد  المعوقات والوقوف على الحلول المقترحة لها.

وفي هذا الصدد، بحثت "المحافظ" المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتي تتضمن تطوير لمحطات مياه الشرب للمناطق الغير مدعومة ومد شبكات رئيسية وتدعيم واحلال وتجديد للخطوط المتوفرة وفيما يخص الصرف الصحي، والذي يمثل مطلبًا مهمًا لسكان القرى، شملت خطة التطوير توفير هذه الخدمات للقرى الغير مخدومة.

وبحثت "محافظ دمياط" إمكانية توفير أراضي لانشاء محطات رفع بقرى كفر الغاب والوسطاني وعزب أم الرزق، وفيما يخص قطاع الصحة تم بحث أعمال تطوير ورفع كفاءة ل٢٥ منشأة صحية وامكانية توفير قطع أراضي للمنشآت الصحية المزمع إقامتها.

وفي سياق متصل وجهت الدكتورة منال بالتنسيق المستمر بين كافة القطاعات والجهات المعنية وجهاز تعمير الساحل الشمالي لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، والذي يعد استكمالًا لمسيرة التنمية، على الوجه الأكمل لتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»
محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

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