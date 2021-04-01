النمسا قبلت 14 ألفا و49 طلب لجوء العام الماضي

وافقت النمسا على قبول لجوء 14 ألفا و49 طلب خلال العام الماضي وحده.وقال جيرنوت ماير، المدير الجديد للمكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء في النمسا، اليوم الخميس، إن متوسط مدة الإجراءات كانت أقل بقليل من أربعة أشهر.وأعرب ماير -الذي تولى اليوم مهام منصبه- عن شكره للحكومة ولوزير الداخلية كارل نيهمر على منحه الثقة فى هذا المنصب المهم.وتعهد ماير بتطبيق قانوني اللجوء والأجانب بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن أهم أولوياته هي المراقبة المستمرة لحالة الهجرة من أجل التمكن من الاستجابة بسرعة للأزمات الطارئة إذا لزم الأمر وبالتالي منع تراكم إجراءات البت فى طلبات اللجوء.وأضاف ماير، أنه سيتم تعزيز قدرة المكتب الاتحادي على التكيف بشكل أكبر من خلال التدريب عالي الجودة والتعليم الإضافي للكوادر البشرية بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل كفء وموحد.