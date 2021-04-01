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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهباني الأوكراني

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:28 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية، في المقر البابوي بالقاهرة.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية، زاروا خلالها دير القديسة دميانة بالبراري وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا ودير الشهيد مارمينا بمريوط ودير أبو مقار ببرية شيهيت وأديرة وادي النطرون الثلاثة البراموس والسريان والأنبا بيشوي.

كما زار الوفد الرهباني أهرامات الجيزة وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بحدائق الأهرام، بالإضافة إلى كنائس مصر، القديمة وأديرة أبي سيفين ومارجرجس والأمير تادرس للراهبات بمصر القديمة، وديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ختام الزيارة، التي جرت بحضور نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، والراهب القس داود الأنطوني كاهن كنيستنا في روسيا، تم تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور بين قداسة البابا تواضروس وضيوفه أعضاء الوفد الأوكراني.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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