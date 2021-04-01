رئيس الوزراء اليوناني يزور ليبيا ويُعلن فتح السفارة بعد إغلاق 6 أعوام

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الخميس، زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ليبيا الثلاثاء المقبل، تلبية لدعوة ريس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث سيعلن إعادة فتح السفارة المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.وقالت الناطقة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني - اليوم الخميس - إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية.وأضافت أنه سيرافق رئيس وزراء اليونان - في زيارته لليبيا - وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.يذكر أن السفارة اليونانية في طرابلس قد أغلقت - في يوليو عام 2014 - حين أجلت فرقاطة يونانية نحو 200 يوناني وأجانب آخرين من البلد الذي كان يشهد فوضى آنذاك.