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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

معرض «نسجية معاصرة» بتربية فنية حلوان

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:28 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض "نسجية معاصرة" لطلاب الفرقة الأولى والثالثة، بقاعة الشهيد أحمد بسيوني، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود حامد عميد الكلية، والدكتورة سامية الشيخ أستاذ النسيج بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، والدكتورة سماح شوقي مدرس النسيج بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي.

أكد الدكتور ماجد نجم، أن المعارض الفنية تساهم بشكل كبير في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، بجانب كون الفنون عامل مؤثر في إثراء الروح والوجدان ونبذ العنف وتوجيه الطاقات، وكذلك إبراز مواهب أبنائنا الطلاب وصقلها، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب إطلاع المشاهد على الاتجاهات الفنية المختلفة والمتنوعة.

أوضح الدكتور محمود حامد أن فناني النسجيات المعاصرة قدموا أعمالًا فنية تحمل في موضوعاتها جوانب واضحة المعالم من الابداع، وتحتوى على وجهات نظر جديدة أو صياغة مميزة أو مدخلًا مغايرًا لما كان مألوفًا من قبل، مما يؤكد أهمية فن النسجيات المرسومة كمصدر من المصادر الهامة المؤثرة فى كثير من رؤى وتجارب النساجين المعاصرين.

يذكر أن الفنون الحديثة من مصادر الرؤية في التربية الفنية وهناك أهمية لدراسة المدارس الفنية الحديثة المختلفة لتنوع مصادر التصميمات بشكل عام والتصميمات النسجية بشكل خاص وتمثل المدرسة التكعيبية مصدرًا هامًا يمكن من خلالها الوصول إلى مداخل تصميمية جديدة في النسجيات المرسمة، فلكل مدرسة فنية اتجاهاتها وفكرها ومميزاتها.

تناول موضوع المعرض الاتجاه التكعيبي، فالواقعية التكعيبية لا تهتم بمجرد ظواهر الأشياء، حيث قام الاتجاه التكعيبي بإدخال مجموعة صور في صورة واحدة، فقد كان ينظر الفنان من اليمين، اليسار، من فوق وأسفل فى وقت واحد، لذلك فمجموعة المسطحات الناتجة من مثلثات ومربعات ومثلثات وأقواس وأنصاف دوائر هي ملخص اللقطات المتراكمة عند النظر للشيء الواحد من عدة زوايا وجمعها فى صورة واحدة.

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