السيسي يوجه بإنشاء أول مصنع متكامل لمشتقات البلازما بنهاية عام 2022

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن عددًا من المصريين مازالوا يتساءلون حول مدى أهمية مشتقات البلازما، حيث جدد التأكيد على أهمية هذا المشروع، موضحًا أن عددأً قليلًا من الدول تملك البنية الأساسية لهذا المشروع، وأن هذا الأمر يعد توجها للأمن القومي، في إطار تأمين تلك الأدوية قي العديد من الأمراض شديدة التعقيد، حيث تساهم مشتقات البلازما في علاج العديد من الأمراض، مثل الفشل الكبدي والأورام، والرعاية الحرجة، والمناعة وسرطان الدم، حيث يتم استيراد هذه الأدوية في الوقت الراهن، ودخول مصر هذا المجال المهم جدًا يساهم في تأمين احتياجات أهالينا من هذه الأدوية المتقدمة في بلد بحجم مصر يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة، لذا فمن المهم جدًا أن يكون لدينا هذه الصناعة.وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون لدينا بنهاية عام 2022، أول مصنع متكامل لمشتقات البلازما هو مصنع التجزئة والتنقية، لافتًا إلى أن الاختيار وقع على العاصمة الإدارية الجديدة لانشاء هذا المصنع، وبدأت بالفعل أعمال التنفيذ، لافتًا إلى أن هناك 40 مركز تجميع للبلازما على مستوى الجمهورية، ستكون جاهزة في الوقت ذاته، إلى جانب خطة أخرى سيتم تنفيذها بعد عام 2022 لزيادة أعداد هذه المراكز، مشيرًا إلى أن الجانب التشريعي لهذه الخطوة تم بالفعل، بموافقة مجلس النواب مؤخرًا على القانون والتشريع الخاص بهذا المشروع الكبير، كما تم الإنتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بإدارة هذا المشروع المهم، الذي نأمل أن يكون نقلة نوعية كبيرة لمصر خلال المرحلة المقبلة.