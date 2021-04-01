«الحكمة في الأفعال».. العظة الأحدث للأنبا مقار

بثت إيبارشية العاشر من رمضان والشرقية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا مقار أسقف الإيبارشية.وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "الحكمة في الأفعال"، وذلك في إطار حرصه على إلقاء عظة أسبوعية لدعم الأقباط روحيًا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.