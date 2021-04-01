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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: تشكيل حكومة الوحدة دليل لتغلب إرادة الليبيين على الخلافات بالحوار

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:27 م
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
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اعتبرت إيطاليا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ونيلها ثقة مجلس النواب، بأنها "خير علامة على إرادة الليبيين للتغلب على الخلافات بالحوار وليس في ساحة المعركة".

وقال وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو - في إحاطة قدمها إلى مجلس الشيوخ الإيطالي في العاصمة روما حول خطط وزارة الخارجية - حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الخميس - إن ليبيا "في مرحلة حاسمة من انتقالها السياسي ومسيرتها على طريق الوحدة الوطنية".

وأضاف: ليبيا شهدت تحقيقًا لأهداف لا تصدق، كانت الأمم المتحدة قد وضعتها لأجلها، وأن هذه أهداف لم يكن بالإمكان تصورها حتى بضعة أشهر مضت كنا نؤمن بالجهود الدبلوماسية وقد سادت بالفعل، لكن يجب ألا نتخلى عن حذرنا، فالطريق إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا لا تزال معقدةً.

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