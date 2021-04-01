مصطفى الفقي: مصر تصدر الثقافة لكل دول الوطن العربي

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية: إن مصر تصدر الثقافة لكل دول الوطن العربي، مشيرًا إلى أن العامل الثقافي هو أكبر ما نملك.جاء ذلك خلال ندوة «ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة» التي نظمها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق.وأوضح أن ثروت عكاشة هو المسئول العظيم الذي رصع سماء مصر بالإنجازات الثقافية، وستظل المكتبة تحمل اسم ثروت عكاشة في كل مناسبة بالقلب والعقل معًا.ومن جانبه، قال اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، إن الدكتور ثروت عكاشة، هذا العملاق العظيم، رائد الفكر التنويري، لن يكفيه أي كلمات، فهو لديه تاريخ كبير في العمل الثقافي والإجازات التي تمت على يديه، لذلك نحن نفتخر بإحياء مئويته بمكتبة الإسكندرية.وكرم الدكتور مصطفى الفقي عائلة الدكتور ثروت عكاشة، وهم (نورا عكاشة، والدكتور أحمد عكاشة) كما كرم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.