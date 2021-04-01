محافظ أسوان: نولي اهتمامًا كبيرًا بالإسراع في معدلات مشروعات «حياة كريمة»

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالإسراع بمعدلات مشروعات حياة كريمة، والتي وصلت إلى 83 مشروعا بالمرحلتين الأولى والثانية داخل 13 قرية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يتوازى مع البدء في تنفيذ 71 مشروعا بمبادرة الرئيس السيسي لتطوير قرى الريف المصري، والتي سيتم تنفيذها بمركزي كوم أمبو وأدفو.جاء ذلك خلال زيارة محمد سعفان وزير القوى العاملة، محافظة أسوان لتسليم 9645 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.وقال المحافظ، إن المحافظة تقوم بوضع حلول سريعة من خلال مبادرة مشروعك، والتي نجحت في تنفيذ 5011 مشروع بمبالغ مالية تجاوزت 612 مليون جنيه مما ساهم في توفير 24 ألف فرصة عمل منذ انطلاقها في مارس 2015.وفي نفس السياق، قال مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إن وزارة القوى العاملة كانت لها السبق في وضع العمالة غير المنتظمةنصب أعينها لحماية حقوقها واحتواءها في الأزمات والكوارث وتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية لها وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة لها.