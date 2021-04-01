«مدبولي»: إنشاء 6 مخازن استيراتيجية للدواء بتكلفة 4 مليارات جنيه

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.واستعرض رئيس الوزراء تطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي من خلال تنفيذ مشروع "المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية"، والذى يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مجموعة من المخازن الاستراتيجية يتم إدارتها علي أعلي مستوي وأعلي تكنولوجيا وفق النظم العالمية، بما يسمح بتوفير وتوزيع المستلزمات الطبية علي ربوع الجمهورية وبصورة فورية.وأكد رئيس الوزراء أن تطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي يضمن أن يكون لدينا رؤية وإدارة لنعرف كل مستلزم وكل جهاز طبي وكل دواء نملكه، وماهو حجم الإنتاج لدينا، وأين يتم تصنيعه، وكم سيبلغ الاحتياطي من تلك المستلزمات الحيوية، لافتأً إلى أن كل ذلك سيكون في إطار منظومة إلكترونية، مضيفًا أن مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية الذي نحن بصدد تنفيذه، تبلغ تكلفته 4 مليارات جنيه، ويشمل إنشاء 6 مخازن استراتيجية، قدرتها أو سعتها التخزينية نحو 190 "بالته"، موزعة على القاهرة الكبرى ومواقع أخرى ليكون لدينا القدرة على تغطية كافة ربوع الجمهورية.