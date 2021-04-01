رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي»: إنشاء 6 مخازن استيراتيجية للدواء بتكلفة 4 مليارات جنيه

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:24 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.

واستعرض رئيس الوزراء تطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي من خلال تنفيذ مشروع "المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية"، والذى يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مجموعة من المخازن الاستراتيجية يتم إدارتها علي أعلي مستوي وأعلي تكنولوجيا وفق النظم العالمية، بما يسمح بتوفير وتوزيع المستلزمات الطبية علي ربوع الجمهورية وبصورة فورية.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي يضمن أن يكون لدينا رؤية وإدارة لنعرف كل مستلزم وكل جهاز طبي وكل دواء نملكه، وماهو حجم الإنتاج لدينا، وأين يتم تصنيعه، وكم سيبلغ الاحتياطي من تلك المستلزمات الحيوية، لافتأً إلى أن كل ذلك سيكون في إطار منظومة إلكترونية، مضيفًا أن مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية الذي نحن بصدد تنفيذه، تبلغ تكلفته 4 مليارات جنيه، ويشمل إنشاء 6 مخازن استراتيجية، قدرتها أو سعتها التخزينية نحو 190 "بالته"، موزعة على القاهرة الكبرى ومواقع أخرى ليكون لدينا القدرة على تغطية كافة ربوع الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 مسلسلات قوية.. خريطة قنوات «DMC» في رمضان

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

السيسى يفتتح مدينة الدواء بالخانكة اليوم


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

الأكثر قراءة

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ 2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون