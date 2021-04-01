الإمارات تُعلن عدد الجرعات المقدمة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تقديم 82.833 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاءها حتى الآن، بلغت 8.391.302 جرعة، بمعدل توزيع 84.84 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 2.315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 237.240 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 463.759 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالاتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.499 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.435 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 447.790 حالة.