القبض على قيادى فى «داعش» بالموصل العراقية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أنه تم إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية نوعية بمدينة الموصل شمالى البلاد.وقال اللواء رسول- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- إنه بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى "أمير قاطع دجلة" والمُنصب حديثًا بعد مقتل الأمير السابق فى مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد.وأشار إلى أنه تم تسليم القيادى فى داعش إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.