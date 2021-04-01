مدبولى: نوطن صناعة الأنسولين لتحقيق الاكتفاء الذاتى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن الدولة كانت لديها مشكلة كبيرة في توفير مستحضرات الأنسولين لمرضى السكري، إلا أنه يتم توطين صناعة الأنسولين في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى استيراده.وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع "مدينة الدواء" الذي يفتتحه الرئيس السيسي، اليوم، سيكون مركزًا عالميًا بكل المقاييس، ليس فقط من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء بل وتصديره خلال المرحلة المقبلة.وفق ما قال مدبولي في كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.