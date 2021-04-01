بدء تفريغ الصندوق الأسود ومحتويات السفينة البنمية الجانحة

بدأت لجنة التحقيقات في واقعة جنوح سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، في تفريغ الصندوق الأسود للسفينة البنمية الجانحة، من سجلات صوتية وإشارات وأوامر لربان السفينة البنمية.وقال مستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، والمشرف على التحقيقات في واقعة جنوح لسفينة البنمية «EVER GIVEN» في المجرى الملاحي بالكيلو 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس، اإن السفينة إذا رفضت الاستجابة للتحقيقات بتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها وهذا الأمر سيستغرق عامين، متوقعا أن يحل الأمر خلال 3 أو 4 أيام حال تعاون السفينة مع جهات التحقيق.وأضاف أن الهيئة طلبت من السفينة 8 مطالب مبدأية، من بينها المحادثات التي تمت عليها فالصندوق الأسود به كل المعلومات منذ بدء الأزمة حتى النهاية، كما طلبنا سجل الحوادث الخاص بها، بالإضافة إلى سجل عمليات الصيانة التي تمت عليها، ولكنهم لم ينفذوا أي مطالب، مما يؤكد أن السبب في الواقعة يقع على عاتق السفينة وقبطانها، وليس هيئة قناة السويس.وأكد مستشار هيئة قناة السويس، أنه سيتم تطبيق كافة المعايير الدولية حيث تتم التحقيقات تحت إشراف دولي بحضور فريق تحقيق الاتحاد الدولي للنقل البحري، وفريق شركة إيفر جرين "مستأجر" ومشغل السفينة، فريق تحقيق من الشركة المالكة، وشركة تأمين السفينة، بالإضافة إلى فريق تحقيق شركة التأمين، وممثلي النيابة العامة، مؤكدا وجود شفافية في عملية التحقيق وسيتم إعلانها للجميع، مشيرًا إلى أن أعمال التحقيق تشمل تصرفات السفينة قبل الحادثة وأثناءها وبعد الحادثة.