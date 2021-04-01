بدء تفريغ الصندوق الأسود ومحتويات السفينة البنمية الجانحة
الخميس 01/أبريل/2021 - 02:21 م
مصطفى ديابطباعة
بدأت لجنة التحقيقات في واقعة جنوح سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، في تفريغ الصندوق الأسود للسفينة البنمية الجانحة، من سجلات صوتية وإشارات وأوامر لربان السفينة البنمية.
وقال مستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، والمشرف على التحقيقات في واقعة جنوح لسفينة البنمية «EVER GIVEN» في المجرى الملاحي بالكيلو 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس، اإن السفينة إذا رفضت الاستجابة للتحقيقات بتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها وهذا الأمر سيستغرق عامين، متوقعا أن يحل الأمر خلال 3 أو 4 أيام حال تعاون السفينة مع جهات التحقيق.
وأضاف أن الهيئة طلبت من السفينة 8 مطالب مبدأية، من بينها المحادثات التي تمت عليها فالصندوق الأسود به كل المعلومات منذ بدء الأزمة حتى النهاية، كما طلبنا سجل الحوادث الخاص بها، بالإضافة إلى سجل عمليات الصيانة التي تمت عليها، ولكنهم لم ينفذوا أي مطالب، مما يؤكد أن السبب في الواقعة يقع على عاتق السفينة وقبطانها، وليس هيئة قناة السويس.
وأكد مستشار هيئة قناة السويس، أنه سيتم تطبيق كافة المعايير الدولية حيث تتم التحقيقات تحت إشراف دولي بحضور فريق تحقيق الاتحاد الدولي للنقل البحري، وفريق شركة إيفر جرين "مستأجر" ومشغل السفينة، فريق تحقيق من الشركة المالكة، وشركة تأمين السفينة، بالإضافة إلى فريق تحقيق شركة التأمين، وممثلي النيابة العامة، مؤكدا وجود شفافية في عملية التحقيق وسيتم إعلانها للجميع، مشيرًا إلى أن أعمال التحقيق تشمل تصرفات السفينة قبل الحادثة وأثناءها وبعد الحادثة.
وقال مستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، والمشرف على التحقيقات في واقعة جنوح لسفينة البنمية «EVER GIVEN» في المجرى الملاحي بالكيلو 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس، اإن السفينة إذا رفضت الاستجابة للتحقيقات بتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها وهذا الأمر سيستغرق عامين، متوقعا أن يحل الأمر خلال 3 أو 4 أيام حال تعاون السفينة مع جهات التحقيق.
وأضاف أن الهيئة طلبت من السفينة 8 مطالب مبدأية، من بينها المحادثات التي تمت عليها فالصندوق الأسود به كل المعلومات منذ بدء الأزمة حتى النهاية، كما طلبنا سجل الحوادث الخاص بها، بالإضافة إلى سجل عمليات الصيانة التي تمت عليها، ولكنهم لم ينفذوا أي مطالب، مما يؤكد أن السبب في الواقعة يقع على عاتق السفينة وقبطانها، وليس هيئة قناة السويس.
وأكد مستشار هيئة قناة السويس، أنه سيتم تطبيق كافة المعايير الدولية حيث تتم التحقيقات تحت إشراف دولي بحضور فريق تحقيق الاتحاد الدولي للنقل البحري، وفريق شركة إيفر جرين "مستأجر" ومشغل السفينة، فريق تحقيق من الشركة المالكة، وشركة تأمين السفينة، بالإضافة إلى فريق تحقيق شركة التأمين، وممثلي النيابة العامة، مؤكدا وجود شفافية في عملية التحقيق وسيتم إعلانها للجميع، مشيرًا إلى أن أعمال التحقيق تشمل تصرفات السفينة قبل الحادثة وأثناءها وبعد الحادثة.