رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تفريغ الصندوق الأسود ومحتويات السفينة البنمية الجانحة

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
طباعة
بدأت لجنة التحقيقات في واقعة جنوح سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، في تفريغ الصندوق الأسود للسفينة البنمية الجانحة، من سجلات صوتية وإشارات وأوامر لربان السفينة البنمية.

وقال مستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، والمشرف على التحقيقات في واقعة جنوح لسفينة البنمية «EVER GIVEN» في المجرى الملاحي بالكيلو 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس، اإن السفينة إذا رفضت الاستجابة للتحقيقات بتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها وهذا الأمر سيستغرق عامين، متوقعا أن يحل الأمر خلال 3 أو 4 أيام حال تعاون السفينة مع جهات التحقيق.

وأضاف أن الهيئة طلبت من السفينة 8 مطالب مبدأية، من بينها المحادثات التي تمت عليها فالصندوق الأسود به كل المعلومات منذ بدء الأزمة حتى النهاية، كما طلبنا سجل الحوادث الخاص بها، بالإضافة إلى سجل عمليات الصيانة التي تمت عليها، ولكنهم لم ينفذوا أي مطالب، مما يؤكد أن السبب في الواقعة يقع على عاتق السفينة وقبطانها، وليس هيئة قناة السويس.

وأكد مستشار هيئة قناة السويس، أنه سيتم تطبيق كافة المعايير الدولية حيث تتم التحقيقات تحت إشراف دولي بحضور فريق تحقيق الاتحاد الدولي للنقل البحري، وفريق شركة إيفر جرين "مستأجر" ومشغل السفينة، فريق تحقيق من الشركة المالكة، وشركة تأمين السفينة، بالإضافة إلى فريق تحقيق شركة التأمين، وممثلي النيابة العامة، مؤكدا وجود شفافية في عملية التحقيق وسيتم إعلانها للجميع، مشيرًا إلى أن أعمال التحقيق تشمل تصرفات السفينة قبل الحادثة وأثناءها وبعد الحادثة.

موضوعات متعلقة

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

الأكثر قراءة

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة في أحداث «سلة الأهلي والزمالك»

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين