استشهاد مدنى وإصابة آخرين جراء تجدد اقتتال بين مسحلين فى عفرين السورية

استشهد مدني وأصيب آخرون جراء تجدد اقتتال عناصر مسلحة فيما بينهم في محيط مدينة عفرين، التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة بريف حلب الشمالى.ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا عن مصادر محلية، قولها اليوم الخميس- إن خلافًا نشب بين مسلحي ما يسمى (فرقة السلطان مراد) من جهة وبين ما يسمى الشرطة العسكرية من جهة أخرى على إحدى الطرق المؤدية إلى مدينة عفرين على تقاسم وتوزيع مناطق النفوذ والاستيلاء على ممتلكات المواطنين وتطور إلى اشتباك عنيف بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة ابنته وعدد من الأهالي، بالإضافة إلى وقوع دمار في المنازل المحيطة.