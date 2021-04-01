كورونا يواصل الانتشار عالميا.. واستمرار حملات التطعيم

يواصل فيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) انتشاره عالميا، برغم حملات التطعيم باللقاحات المضادة، والإجراءات الوقائية المشددة التي تطبقها الحكومات.ففي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 20 وفاة و2353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1956 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزيرة الفلسطينية -في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية- أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية و7 وفيات في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس، وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 209 مصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 67 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، أوضحت أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 83822، بينهم 9395 تلقوا الجرعتين من اللقاح.وفي نفس السياق، قالت وزيرة الصحة أنه تم اليوم البدء بتطعيم ذوي الأسرى في محافظة رام الله والبيرة، وأنه سيتم تطعيم هذه الفئة في بقية المحافظات يوم الأحد المقبل.وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية إقامة خطبة وصلاة الجمعة غدا في الساحات العامة، وتعليق إقامتها في المناطق المغلقة، وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام في إجراءات الوقاية الصحية والسلامة العامة، وبالبروتوكول الصحي.وفي العاصمة التايوانية تايبيه، أعلن مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي في تايوان اليوم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وافدة من الخارج، ليلبغ إجمالي الإصابات في البلاد ألفا و36 إصابة.وقال المتحدث باسم المركز، تشوانج جين هسيانج -في تصريحات أوردتها صحيفة (فوكس تايوان) المحلية- أن الحالات الجديدة تتضمن حالة وافدة من باراجواي وأخرى من أيرلندا وحالتين لعاملين مهاجرين من الفلبين وحالة من إندونيسيا وإصابة أخرى لسيدة تايوانية تسافر كثيرًا خارج البلاد.وأشار مركز قيادة مكافحة الأوبئة إلى أن إجمالي إصابات كورونا في تايوان بلغ ألفًا و36 إصابة بينهم 920 حالة تم تصنيفها على أنها حالات وافدة من الخارج، وتماثل 983 شخصًا للشفاء، في حين توفي 10 آخرون.وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور، سجلت وزارة الصحة الماليزية، ألفا و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 346 ألفًا و678 حالة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم أن ألفًا و377 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 331001 متعاف في حين توفي 6 أشخاص لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس ألفا و278 وفاة.وأشارت الوزارة إلى أن ولايتي سيلانجور وساراواك سجلتا أمس الأربعاء غالبية إصابات كورونا الجديدة، إذ بلغت الإصابات في سيلانجور 237 إصابة وساراواك 238 إصابة أخرى.وفي الأردن، ألغى عدد من أندية المحترفين لكرة القدم معسكرات تدريبية كان من المزمع إقامتها في مدينة العقبة للموسم الحالي، استعدادا لدوري المحترفين الذي ينطلق يوم 8 الشهر الجاري وتم قصرها على فريقي الجليل ومعان، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة (كورونا) ما أثر على الحركتين السياحية والتجارية في المدينة بشكل لافت وملموس.وقال مدرب فريق معان ديان صالح - في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الأردن (بترا)- إن فريقه اختتم اليوم معسكرا تدريبيا استعدادا لدوري المحترفين، مشيرا الى ان معسكرهم التدريبي المكثف حقق اهدافه المرجوة، ولكن وباء (كورونا) حد من حركتهم بسبب الحظر والإجراءات الوقائية.بدوره، قال مدرب فريق شباب العقبة لكرة القدم محمد الخلايلة، إنه في مثل هذا الوقت كانت اندية كرة القدم تتدفق إلى مدينة العقبة لإقامة معسكرات تدريبية وسط اجواء مثالية، قبل أن تؤدي جائحة كورونا لايقاف هذا النشاط.وأوضح أن شوارع العقبة كانت في مثل هذا الوقت تزدحم بالرياضين الذين كانوا يتجولون في مرافق المدينة في اوقات الفراغ، ما يساهم في تنشيط الحركتين التجارية والسياحية، وهو ما لا يحدث الآن بسبب الجائحة.وفي مقاطعة ويلز البريطانية تم تسجيل 188 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة متأثرتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الأعداد المشار إليها تمثل انخفاضا عن أعداد الإصابات والوفيات المتأثرة بالفيروس التي تم تسجيلها يوم الخميس الماضي؛ حيث تم تسجيل 277 حالة إصابة وأربع حالات وفاة.