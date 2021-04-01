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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:13 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تصدر قريبًا عن منشورات الجمل النسخة العربية لعملين من الأعمال الروائية العالمية الأول رواية للكاتب المسرحي السويسري ماكس فريش بعنوان "مونتاوك" ترجمة محمد المهذبي، والتي سبق وصدرت عن نفس الدار في 2001 وترجمها عن الألمانية سمير جريس.

وماكس فريش من أعظم أدباء سويسرا وهو كاتب مسرحي وروائي عرف اسمه وعلا نجمه عندما نشر روايته شتيلر 1954، كما أوجدت له روايتيه "هومر فاير" و"نامة زي جانتين" مكانة متميزة.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "هو إذن اسم المكان الصغير حيث قرر بالأمس أن يقضى نهاية الأسبوع هذه: كسيرة ذاتية، نعم كسيرة ذاتية، دون أن يخترع أشخاصًا، دون أن يخترع أحداثًا تكون أكثر دلالة على واقعه الشخصي، دون الهروب إلى الخيال. دون أن يبرر كتابته بالمسئولية تجاه المجتمع، دون رسالة.

أما العمل الثاني فهو رواية "خمس زوايا" للكاتب البيروفي ماريو بيدرو بارجاس يوسا ترجمة مارك جمال وكانت الدار أيضًا نشرتها من قبل بترجمة صالح علماني في 2018، وكان "يوسا" قد حصل علي جائزة نوبل للآداب عن روايته خمس زوايا 2010.

ومن الرواية نقرأ:"متفاجئة، خجلة، متسائلة من جديد عما إذا كانت مستيقظة أم نائمة، انتبهت ماريسا أخيرًا إلى ما كان جسدها قد عرفه: لقد كانت مستثارة. باطن تلك القدم الذي يبعث الحرارة في ظاهر قدمها أجج بشرتها وحواسها، ومن المؤكد انها إذا ما مررت احدى يديها ما بين ساقيها فسوف تجده مبللًا. «هل أصبتِ بالجنون؟»، قالت لنفسها. «تستثارين مع امرأة؟ منذ متى هذا يا ماريسا؟»

واستُثيرت وحدها مرات كثيرة بالطبع، وكانت قد مارست العادة السرية أحيانًا بفرك وسادة بين ساقيها، لكنها كانت تفكر أثناء ذلك برجال على الدوام. أما التفكير بامرأة، على ما تذكر، فمستحيل المستحيلات! ومع ذلك ها هي الآن تفعل، ترتجف من قدميها حتى رأسها، وبرغبة مجنونة في ألا تلتقي قدماهما فقط، بل أن يلتقي جسداهما أيضًا، وتشعر في كل أجزاء جسدها، كما في ظاهر قدمها، بمداعبة ودفء صديقتها.

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