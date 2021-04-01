رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء: لدينا 152 مصنع أدوية وأكثر من 700 خط إنتاج

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
تناول الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البنية الأساسية في مجال صناعة الدواء، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 152 مصنع أدوية على مستوى الجمهورية و40 مصنعًا آخر تحت الإنشاء، وأكثر من 700 خط إنتاج، مستعرضًا حجم التطور الذي شهده مجال صناعة الدواء نتيجة للاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لهذا المجال، لافتا إلى أن مصر كان لديها خط إنتاج واحد من مستحضرات الأورام ومثبطات المناعة، واليوم هي بصدد الانتهاء من إضافة خط إنتاج ثان خلال الأشهر القليلة القادمة لمضاعفة الإنتاج.

وقال رئيس الوزراء: "السوق المصرية كانت تعتمد على خط إنتاج واحد لإنتاج المستحضرات الحيوية، والآن تعمل الدولة على تنفيذ 4 مشروعات قومية فى ذات المجال سيتم الانتهاء منها قريبًا، إلى جانب التوسع الكبير الجاري حاليًا في مجال إنتاج المضادات الحيوية، حيث تم بالفعل إنشاء وتشغيل ثلاثة خطوط إنتاج إضافية، فضلًا عن تشغيل ثلاثة خطوط إنتاج أخرى لإنتاج مستحضرات الهرمونات بدلًا من اعتماد السوق علي خط إنتاج واحد سابقًا".

جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من كبرى المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الصحة توضح نسبة أمان وفعالية لقاح فيروس كورونا

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة


الصور

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجاري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية