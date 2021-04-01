رئيس الوزراء: لدينا 152 مصنع أدوية وأكثر من 700 خط إنتاج

تناول الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البنية الأساسية في مجال صناعة الدواء، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 152 مصنع أدوية على مستوى الجمهورية و40 مصنعًا آخر تحت الإنشاء، وأكثر من 700 خط إنتاج، مستعرضًا حجم التطور الذي شهده مجال صناعة الدواء نتيجة للاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لهذا المجال، لافتا إلى أن مصر كان لديها خط إنتاج واحد من مستحضرات الأورام ومثبطات المناعة، واليوم هي بصدد الانتهاء من إضافة خط إنتاج ثان خلال الأشهر القليلة القادمة لمضاعفة الإنتاج.وقال رئيس الوزراء: "السوق المصرية كانت تعتمد على خط إنتاج واحد لإنتاج المستحضرات الحيوية، والآن تعمل الدولة على تنفيذ 4 مشروعات قومية فى ذات المجال سيتم الانتهاء منها قريبًا، إلى جانب التوسع الكبير الجاري حاليًا في مجال إنتاج المضادات الحيوية، حيث تم بالفعل إنشاء وتشغيل ثلاثة خطوط إنتاج إضافية، فضلًا عن تشغيل ثلاثة خطوط إنتاج أخرى لإنتاج مستحضرات الهرمونات بدلًا من اعتماد السوق علي خط إنتاج واحد سابقًا".جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من كبرى المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.