أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال فى الوادى الجديد
الخميس 01/أبريل/2021 - 02:33 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة الوادي الجديد، ضمن الحملة القومية الثانية، والتى جاءت على النحو التالى:
الخارجة: مركز طبى الخارجة- شارع جمال عبد الناصر- الزهور.
الداخلة: مركز طبى الداخلة- شارع السادس من أكتوبر- موت.
الفرافرة: مركز طبى الفرافرة- أمام مركز ومدينة الفرافرة.
الخارجة: مركز طبى الخارجة- شارع جمال عبد الناصر- الزهور.
الداخلة: مركز طبى الداخلة- شارع السادس من أكتوبر- موت.
الفرافرة: مركز طبى الفرافرة- أمام مركز ومدينة الفرافرة.