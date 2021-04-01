أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال فى الوادى الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة الوادي الجديد، ضمن الحملة القومية الثانية، والتى جاءت على النحو التالى:الخارجة: مركز طبى الخارجة- شارع جمال عبد الناصر- الزهور.الداخلة: مركز طبى الداخلة- شارع السادس من أكتوبر- موت.الفرافرة: مركز طبى الفرافرة- أمام مركز ومدينة الفرافرة.