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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسابقة «إبهار مصر» تفتح باب التقدم من جديد للطلاب الموهوبين

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:17 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤسسة بنك كريدى أجريكول مصر للتنمية ومؤسسة التعليم أولًا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم للمنحة المقدمة للسنة الرابعة علي التوالي للطلاب الموهوبين بالمدارس والجامعات الحكومية المصرية "إبهار مصر"، والتي تهدف إلى اكتشاف الطلاب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون على مستوى مصر من سن 14- 24 سنة لجميع طلاب مصر، وتأتي المبادرة إيمانًا بأهمية دور المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص فى تنمية وتحفيز الطلاب الموهوبين.

كما تهدف المنحة لرعاية الطلاب الموهوبين في هذه المجالات ممن لديهم مشروع او ابتكار ينقذ المجتمع من مشكلة يواجهها بصورة يومية وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الإبداع في مصر، واستغلال الابتكار لحل المشكلات، نظرًا لوجود تحديات كثيرة في المجتمع والصناعة لا يستطيع اصحابها التوصل لحلول لها وتسعى "إبهار مصر" ليس فقط لاكتشاف المواهب بل لفتح مسارات أكثر لمواهبهم ومشروعاتهم من خلال التعاون مع المؤسسات والشركات والتكامل والتكاتف في مبادرة "إبهار مصر" للابتكار العلمي المجتمعي.

وعلي جميع المهتمين التقدم اعتبارًا من اليوم من خلال الرابط التالي https:ebharmisr.comarhome، علي أن يكون اخر موعد للتقدم 162021.

وأوضح البيان الصادر عن الأكاديمية اليوم، أن هذا التعاون الثلاثي يهدف إلى اكتشاف ورعاية الأفكار والمشروعات العلمية الهادفة لخدمة المجتمع، موضحا أن هذا التعاون يتسق مع رؤية الأكاديمية في تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الموهوبين والمبتكرين والمخترعين.

وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم للموهوبين من خلال برامج ومبادرات الأكاديمية المختلفة مثل برنامج "جامعة الطفل" وهو برنامج تعليم إبداعي للعلوم والموهوبين من النشء، وبرنامج دعم مشروعات التخرج، حيث تعد الأكاديمية أول وأكبر مؤسسة تقدم دعم لمشروعات التخرج وتعول كثيرًا على هذه المشروعات فى التنمية التكنولوجية وخلق فرص عمل تكنولوجية إنتاجية من خلال برنامج "مشروعى بدايتى"، وبرنامج "طبق فكرتك".

كما أن هذه المبادرة ستساعد كثيرا في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة. وأن دورة الابتكار تحتاج إلي تضافر جهود مؤسسات الدولة وتعاون القطاع الخاص وهو ما يحدث الآن، وبدون التعاون وتكامل الجهود سوف يكون من الصعب الحصول علي مردود ملموس. وأكد البيان أن إصدار قانون حوافز العلوم هو خطوة أولى على الطريق الصحيح ويجب أن تستثمر هذه الخطوة من قبل الباحثين والمؤسسات البحثية علي أكمل وجه.

والجدير بالذكر أن برنامج "إبهار مصر" يشمل عددًا من الأنشطة والفاعليات المختلفة التى تهدف إلى اكتشاف الطلاب والشباب الموهوبين فى مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا، ويأتى على رأسها معسكر "إبهار مصر" لطلاب المدارس الذى يسعى كل عام إلى إكتشاف 25 موهبة منذ عام 2018 من شتى أنحاء مصر.

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