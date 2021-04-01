تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفل فى النزهة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة حبس المتهم بهتك عرض طفل داخل جراج.كانت النيابة قد أمرت بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرض ابنها البالغ من العمر 7 سنوات لهتك عرضه على يد عامل داخل جراج بعد أن قيده بالحبال.وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق اللازم وتولت النيابة التحقيق.