مدبولى: حجم مبيعات سوق الدواء المصرية وصل 125 مليار جنيه فى 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن هناك تطورًا كبيرًا حدث خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن حجم مبيعات سوق الدواء المصرية خلال عام 2018 وصل إلى 96.1 مليار جنيه، فيما وصل حجم المبيعات عام 2020 إلى 125 مليار جنيه، منها 90 مليار جنيه حققها القطاع الخاص و35 مليارًا حققتها المؤسسات والشركات التابعة للدولة، مؤكدًا في هذا الشأن الدور القوي الذى يقوم به القطاع الخاص المصري، وكذا تشجيع الدولة له.وأضاف رئيس الوزراء، أن نسبة التصنيع المحلى لاحتياجات الدولة من الدواء وصلت إلي نسبة 88%، و12% فقط يتم استيرادها، لذا اتجهت الدولة إلي التركيز على البعد الاستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الدوائية من خلال المشروع العملاق لمدينة الدواء التي يتم افتتاحها اليوم، بالإضافة إلي مشروع "تجميع وتصنيع مشتقات البلازما"، مشيرًا إلى أن نسبة الـ12% من الأدوية التي تقوم مصر باستيرادها تتضمن أدوية علاج السرطان، وهي أدوية شديدة التعقيد وشديدة التقدم، وتهدف الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.