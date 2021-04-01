تحقيقات موسعة في اتهام مدمن بالتعدي جنسيا على طفلة منشأة القناطر

واقعة جديدة وقعت بمركز منشأة القناطر لهتك عرض طفلة، عندما تعدى مدمن جنسيا على ابنة جاره البالغة من العمر 12 عاما.وأجرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة تحقيقات موسعة، وتبين من أقوال والد المجني عليها أن المتهم مشهور ب"دقدق" متزوج ولديه طفلين ونظرا لسلوكه السيئ تركت زوجته المنزل، فهو متهم فى جرائمسرقة وتعاطى مخدرات.وقال والد الطفلة في التحقيقات إن ابنته خرجت الساعة العاشرة مساءًا، في طريقها لمنزل عمتها التي تقطن في الشارع الذي يعيش فيه المتهم الذى انتهز عدم تواجد مارة وخطفها وكتم أنفاسها وجرها لمنزل مهجور ملك عائلته وارتكب جريمته.وأضاف الوالد: بنتي جاتلي تبكي وتحكي ما حدث لها وعن توسلاتها للمتهم بتركها، وهددها بسكين قائلًا:" أوعي تصوتي مش هيحصلك كويس"، ولم يرحم توسلاتها فخافت أن يقتلها وبعدما أنهى فعلته تركها فخرجت مسرعة من المنزل شاهدتها شقيقته تخرج مسرعة وهي تبكي وشاهدت المتهم يخرج يلملم في ملابسه فعرفت ما حدث لابنة شقيقها فأسرعت لتخبره، فأسرع للامساك بالمتهم الذي حاول الهرب لكن أهالي المنطقة أمسكوا به وردد الأب قائلا: كنت هقتله والأهالي منعوني وتم إبلاغ مركز شرطة منشأة القناطر وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وأمرت النيابة، بعرض الطفلة على الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.