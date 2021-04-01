«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

صدر مؤخرًا رواية «تلك المائة عام» للكاتبة العمانية شيخة الفجرية، والتي من المقرر أن تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52 المزمع إقامتها في نهاية يونيه المقبل.وتقول الكاتبة في الرواية «الحب، والصحافة العمانية في مطلع عام 1911، وتعليم الفتيات، أيقونات تتقاطع لترتطم بالمصالح، في رواية تتحدث عن مرحلة مهمة في التاريخ العماني، وهي مرحلة التراجع للوراء بعد امبراطورية حكمت العديد من البلدانالمستقلة الآن، حيث رصدت الرواية بعض آثار هذا التراجع على الشطرين الذين يحكمهما العمانيون، وكانت أكثر الآثار قسوة كان على الشطر العماني فيعُمان، حيث عمدت بريطانيا إلى تحطيمه بإمعان تام، وذلك من أجل القضاء التام على منافسة العرب العمانيونلها في طرق التجارة والملاحة البحرية».وأضافت أن الرواية تسلّط الضوء على الحياة الاجتماعية للعمانيين في الشطرين العماني والإفريقي، من خلال منظومتين اجتماعيتين هما: الصحافة العمانية في زنجبار في ظل السلطنة العربية العمانية هناك، وفن الرزحة الرجالية، فأحداث القصة تدور في مكانين عمان وزنجبار(الجزيرة الخضراء)، من خلال المحاكاة الاجتماعية بين مجتمع الصحافة بمسمياتها المهنية والوظيفية والاجتماعية ومجتمع الرزحة بمسمايتها الاجتماعية والوظيفية، كذلك الرزحة كمكون اجتماعي ومنظومة لها سادتها ومديروها والصحافة أيضا كمنظومة تاريخية لها سادتها ومديروها»، لافته إلى أنه يجسد هذين المجتمعين مجموعة من الشخصيات في مقدمتهم عذبة أخت "شاووش" الرزحة التي تزوجت الصحفي مهنا وسافرت معه إلى زنجبار تاركة أبنائها من زوجها الأول، هنالك صراعات على من سيصبح "شاووش" الرزحة ويديرها في المناسبات، وصراعات تتعلق بالمنافسات التي تجري بين أبطال القرية في المبارزة بالسيف ومنافسات الشعر الخاص بالرزحة أيضًا، وثمة نضال للعاملين في الصحافة العمانية في البقاء صامدين أمام محاولات الوصاية البريطانية لتكميم أفواه الصحفيين وإغلاق الصحف العمانية وغرس الجواسيس بينهم، وثمة صراعات تتخلل الرواية في المجتمعين العمانيين في عمان وزنجبار».وتابعت: «من خلالها نلامس النواحي الحياتية والتفاصيل اليومية المختلفة على الصعيد المجتمعي إنسانيًا وثقافيًا وتعليميًا وفكريًا وقيميًا وتراثيًا وتاريخيًا، وكافة أنواع الثراء التي تحيط بحياة الإنسان العماني في المكانين عمان وزنجبار».شيخة الفجرية، من سلطنة عُمان، درست البكالوريوس والماجستير في جامعة نزوى، سلطنة عُمان، وجامعة ويسكانسون بالولايات المتحدة الأمريكية.صدر لها من قبل كتاب النص الدرامي الإذاعي والتلفزيوني جنسًا أدبيًا (من التجنيس إلى المنجز الفني) (2018)، وكتاب ثنائية الشعر والنثر في الحداثة الشعرية العُمانية دراسة في قصيدتي "النبي" و"يَامَنْهَوَاهأعَزَّهُ"(2019)، ومن الروايات «تلك المائة عام أوراق الحب والعز والانكسار 2021»، وتأليف المسلسلات التلفزيونية والإذاعية: «المسلسل التلفزيوني اليرام(2007)، كتابة المسلسل التلفزيوني بانتظار المطر (2010)، كتابة حلقة واحدة فقط (جزأين)، في المسلسل التلفزيوني حكايات اجتماعية (2012)، كتابة حلقتان في المسلسل التلفزيوني حواليس(2008)، وغيرها من الأعمال.