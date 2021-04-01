حوار مفتوح لوزير القوى العاملة ومحافظ أسوان مع العمالة العائدة من الخارج

اختتم محمد سعفان، وزير القوي العاملة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، فعاليات تسليم وثائق التأمينية، بحوار مفتوح مع العمالة العائدة من الخارج لإستثمار خبراتهم، في إطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات أو مبادرة مشروعك.ونجحت المبادرة في تنفيذ 5011 مشروع بمبالغ مالية تجاوزت الـ 612 مليون جنيه، مما ساهم في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، منذ إنطلاقها في مارس 2015 من خلال 10 مقرات لمشروعك.وجاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر العمالة الغير منتظمة بقاعة فندق عروس النيل بأسوان، بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والذي تضمن تسليم الوثائق التأمينية، بجانب إهداء شنط المواد الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لعمال المقاولات والمناجم والمحاجر.ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون المتواصل بين وزارة القوى العاملة ومحافظة أسوان، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لرعاية الفئات المختلفة من أبناء المجتمع الأسوانى ولاسيما العمالة غير المنتظمة.