رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حوار مفتوح لوزير القوى العاملة ومحافظ أسوان مع العمالة العائدة من الخارج

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:13 م
حوار مفتوح لوزير
حوار مفتوح لوزير القوى العاملة ومحافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
اختتم محمد سعفان، وزير القوي العاملة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، فعاليات تسليم وثائق التأمينية، بحوار مفتوح مع العمالة  العائدة من الخارج لإستثمار خبراتهم، في إطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات أو مبادرة مشروعك.

ونجحت المبادرة في تنفيذ 5011 مشروع بمبالغ مالية تجاوزت الـ 612 مليون جنيه، مما ساهم في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، منذ إنطلاقها في مارس 2015 من خلال 10 مقرات لمشروعك.

وجاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر العمالة الغير منتظمة بقاعة فندق عروس النيل بأسوان، بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والذي تضمن  تسليم الوثائق التأمينية، بجانب إهداء شنط المواد الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لعمال المقاولات والمناجم والمحاجر.

ويأتي ذلك استمرارًا للتعاون المتواصل بين وزارة القوى العاملة ومحافظة أسوان، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لرعاية الفئات المختلفة من أبناء المجتمع الأسوانى ولاسيما العمالة غير المنتظمة.


موضوعات متعلقة

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

الأكثر قراءة

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ 2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون