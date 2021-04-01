عناوين مراكز التطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في بمحافظة الشرقية، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:الشرقية: مركز صحة ثانى الزقازيق- أمام مستشفي الزقازيق المركزي - شارع عز الدين حافظ.فاقوس: وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس- قرية الدميين - فاقوس.بلبيس: المركز الطبي بإدارة بلبيس- شارع أحمد طرطور.أبوحماد: المركز الطبي بإدارة أبو حماد- إدارة أبوحماد الصحية.العاشر من رمضان: مركز الحي 29 بإدارة العاشر من رمضان- مجاورة 29 - العاشر من رمضان.هيهيا: قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي- ش. أحمد عرابى.السعديين: وحدة الفيروسات الكبدية سابقا بمستشفى السعديين المركزي- مينا القمح - السعديين.