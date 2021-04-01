السيطرة على حريق بنادى الصيد فى بورسعيد

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب في نادي الصيد، نطاق حي الشرق.تبين أن الحريق نشب بمخلفات في مطعم خاص بالنادي، وعلي الفور تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، وفريق من رجال الحماية بقيادة العقيد محمد حمدان مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، وتمكن الفريق من السيطرة علي الحريق دون إصابات.تلقى اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.