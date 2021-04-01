مدبولي: سنتمكن من توفير لقاح كورونا لـ600 ألف مواطن خلال 10 أيام

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته، أنه وفقًا لدراسة قدمتها وزيرة الصحة، سنتمكن من توفير اللقاح لـ600 ألف مواطن خلال مدة تتراوح بين 7-10 أيام على الأكثر، بعد ذلك سيتم تقديم اللقاح مباشرة للقطاعات التي لها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، والتي يتزايد اتصالها المباشر مع الجماهير مثل قطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم.ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت مستشرفة أهمية قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، بما مكنها من الوقوف على أرض ثابتة عند حدوث أزمة كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واتساقًا مع "رؤية مصر 2030"، حيث قامت بإنشاء ذراعين مهمين للغاية لإدارة وحوكمة منظومة إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، وهما "هيئة الشراء الموحد" و"هيئة الدواء المصرية".وأوضح رئيس الوزراء أن "هيئة الشراء الموحد" أصبحت مسئولة عن تأمين شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بأفضل جودة، وبأقل سعر ممكن وهو ما وفر على الدولة المصرية عشرات المليارات، بشكل يفوق ما كان سائدًا وقت تطبيق المناقصات المنفردة في المنظومة التقليدية، وأصبحت "هيئة الشراء الموحد" بمثابة منظومة الشراء المركزي، وتمت الاستفادة من الوفر المتحقق في الحصول على كميات أكبر من الأدوية.