رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت وجنوب إفريقيا تبحثان أطر تعزیز العلاقات الثنائیة

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:15 م
الشیخ الدكتور أحمد
الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح،
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية الكويتي، الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزير العلاقات الدولیة والتعاون في جنوب إفریقیا، الدكتورة نالیدي باندور، أطر تعزیز العلاقات الثنائیة الوثیقة والمتینة التي تربط الكویت بجنوب إفریقیا وكافة أوجه التعاون الوثیق بین البلدین في مختلف المجالات، وبالأخص في القطاعات الاقتصادیة والتجاریة والاستثماریة الحیویة.

واستعرض خلال لقائهما، اليوم الخميس، بالكويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، وجھات النظر حیال التطورات الأخیرة على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، والتي شھدت تطابقا في الرؤى تجاه مجمل ملفاتھا، بالإضافة إلى مناقشة آلیات التعاون المشترك في سیاق مواجھة تداعیات جائحة كورونا (كوفید 19)، كما بحث آخر المستجدات المتعلقة بالجھود الدولیة الرامیة نحو إیجاد حل للأزمات في المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية الكويتي بما یشھده التعاون الثنائي بین البلدين من ازدھار وتقدم مستمر في مختلف المجالات، مثنیا على ما وصل إلیه التعاون المشترك بین البلدین في كافة المحافل الدولیة.

من جهتها، أعربت وزیر العلاقات الدولیة والتعاون بجنوب إفریقیا عن أملها باستمرار نسق التعاون المتین القائم بین البلدین الصدیقین في مختلف المجالات، مشیدة بحكمة الكویت واتزان سیاستھا الخارجیة، وبالجھود التي تقوم بھا في ترسیخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه في ختام اللقاء تم التوقیع على اتفاقیة بین الكویت وجنوب إفریقیا بشأن التعاون في إنشاء لجنة مشتركة بین الجانبین، والتي تعكس مدى عزم البلدین على تطویر العلاقات الثنائیة وتوطیدھا في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 مسلسلات قوية.. خريطة قنوات «DMC» في رمضان

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس


الصور

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجاري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية