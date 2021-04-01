الكويت وجنوب إفريقيا تبحثان أطر تعزیز العلاقات الثنائیة

بحث وزير الخارجية الكويتي، الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزير العلاقات الدولیة والتعاون في جنوب إفریقیا، الدكتورة نالیدي باندور، أطر تعزیز العلاقات الثنائیة الوثیقة والمتینة التي تربط الكویت بجنوب إفریقیا وكافة أوجه التعاون الوثیق بین البلدین في مختلف المجالات، وبالأخص في القطاعات الاقتصادیة والتجاریة والاستثماریة الحیویة.واستعرض خلال لقائهما، اليوم الخميس، بالكويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، وجھات النظر حیال التطورات الأخیرة على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، والتي شھدت تطابقا في الرؤى تجاه مجمل ملفاتھا، بالإضافة إلى مناقشة آلیات التعاون المشترك في سیاق مواجھة تداعیات جائحة كورونا (كوفید 19)، كما بحث آخر المستجدات المتعلقة بالجھود الدولیة الرامیة نحو إیجاد حل للأزمات في المنطقة.وأشاد وزير الخارجية الكويتي بما یشھده التعاون الثنائي بین البلدين من ازدھار وتقدم مستمر في مختلف المجالات، مثنیا على ما وصل إلیه التعاون المشترك بین البلدین في كافة المحافل الدولیة.من جهتها، أعربت وزیر العلاقات الدولیة والتعاون بجنوب إفریقیا عن أملها باستمرار نسق التعاون المتین القائم بین البلدین الصدیقین في مختلف المجالات، مشیدة بحكمة الكویت واتزان سیاستھا الخارجیة، وبالجھود التي تقوم بھا في ترسیخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه في ختام اللقاء تم التوقیع على اتفاقیة بین الكویت وجنوب إفریقیا بشأن التعاون في إنشاء لجنة مشتركة بین الجانبین، والتي تعكس مدى عزم البلدین على تطویر العلاقات الثنائیة وتوطیدھا في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.