تايلاند تخفض أيام الحجر الصحي للوافدين ممن تلقوا لقاح كورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عن تخفيض عدد أيام الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية تاني سانجرات، أنه سيسمح لمن يحملون شهادات تثبت تطعيمهم قضاء سبعة أيام فقط في فنادق الحجر الصحي بدلًا عن 14 يومًا، فيما سيقضي غير المطعمين عشرة أيام في الحجر الصحي إلا إذا كانوا وافدين من إحدى 11 دولة بمنطقة جنوب الصحراء، وذلك دون ذكرها.وأوضح «سانجرات» أن أولئك الذين تم تطعيمهم يجب أن يحملوا شهادات معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء التايلاندية أو منظمة الصحة العالمية.واعتمدت تايلاند سبعة لقاحات منها "سينوفاك" و"أسترازانيكا" و"جونسون أند جونسون" و"موديرنا" و"فايزر".يذكر أن تايلاند أغلقت أبوابها أمام الزوار الأجانب لقرابة عام، وتمكنت من إبقاء أرقام الإصابات والوفيات منخفضة، وسجلت البلاد 28 ألفًا و889 إصابة، بالإضافة إلى 94 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.