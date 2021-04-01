السبت.. بدء حملة التحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، يوم السبت القادم الموافق 3 أبريل 2021، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقًا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كإحدى دعائم الاقتصاد القومى.وناشد "عثمان"، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.