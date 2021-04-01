رئيس الوزراء: تعاقدنا على 40 مليون جرعة لقاح كورونا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.وفيما يتعلق بتوفير لقاحات "كورونا"، قال رئيس الوزراء إن الدولة تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة، وبلغت الكميات التي تم توريدها لمصر حتى الآن 1.6 مليون جرعة، حيث وصلت شحنة صباح أمس، ومن المنتظر وصول 400 ألف جرعة إضافية خلال يومين، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون جرعة.وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بدأنا بتطعيم الفئات الأولى وهي الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة التوسع في تطعيم المواطنين مع وصول باقي الـ40 مليون جرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل عليه 600 ألف مواطن.