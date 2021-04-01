تعرف على عناوين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التى تقدم التطعيم ضد شلل الأطفال في بمحافظة سوهاج، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:المراغة: المركز الطبي الحضري- شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط سوهاج.البلينا: المركز الطبي بالبلينا- شارع الجمهورية - البلينا.سوهاج: مركز رعاية طفل شرق- ش. التحرير بجوار قصر الثقافة شرق سوهاج.