تعرف على عناوين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج
الخميس 01/أبريل/2021 - 02:16 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التى تقدم التطعيم ضد شلل الأطفال في بمحافظة سوهاج، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:
المراغة: المركز الطبي الحضري- شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط سوهاج.
البلينا: المركز الطبي بالبلينا- شارع الجمهورية - البلينا.
سوهاج: مركز رعاية طفل شرق- ش. التحرير بجوار قصر الثقافة شرق سوهاج.
المراغة: المركز الطبي الحضري- شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط سوهاج.
البلينا: المركز الطبي بالبلينا- شارع الجمهورية - البلينا.
سوهاج: مركز رعاية طفل شرق- ش. التحرير بجوار قصر الثقافة شرق سوهاج.