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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على عناوين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:16 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز التى تقدم التطعيم ضد شلل الأطفال في بمحافظة سوهاج، ضمن الحملة القومية الثانية، والتي جاءت على النحو التالي:

المراغة: المركز الطبي الحضري- شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط سوهاج.

البلينا: المركز الطبي بالبلينا- شارع الجمهورية - البلينا.

سوهاج: مركز رعاية طفل شرق- ش. التحرير بجوار قصر الثقافة شرق سوهاج.

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