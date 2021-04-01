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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:17 م
رفع طن مخلفات
رفع طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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قال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية رفعت 900 طن مخلفات صلبة وقمامة وأتربة وصيانة 161 كشاف إنارة بقريتى تلة وبنى محمد سلطان خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.

وأوضح رئيس رئيس المركز أن قسم البيئة بقرية تلة قام برفع 450 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع والطرق الرئيسية بالقرية لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا، كما تم تهذيب 30 شجرة ضمن أعمال التجميل لإضفاء جو صحى ومنظر حضارى لمداخل القرى، كما قام قسم الإنارة بالقرية بصيانة 50 كشافًا و2 خلية ضوئية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلاً.

وأضاف رئيس المركز: أن قسم البيئة ببنى محمد سلطان قام برفع 460 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، ورفعًا لكفاءة منظومة النظافة بالقرية تم تحرير 100 إنذار بيئة و10 محاضر أشغال طريق، لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين، كما واصل قسم الإنارة بالقرية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالقرية والتوابع حيث تمت صيانة 111 كشاف كهرباء خلال النصف الثانى من مارس لتوفير طريق مضيئ وآمن للحفاظ على سلامة المواطنين ليلاً.
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا
رفع 900 طن مخلفات وصيانة161 كشاف إنارة بالمنيا

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